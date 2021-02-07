Лыжники Устюгов и Ретивых выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место

Лыжники группы Маркуса Крамера выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт с 20 по 21 февраля, сообщил тренер. В программе этапа — спринты классическим стилем и гонки с раздельным стартом.

В группу Крамера входят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, призёр Олимпийских игр Юлия Ступак и призёр чемпионата мира Глеб Ретивых. Первая гонка чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) состоится 25 февраля.

«Моя группа будет выступать в Нове-Место, потому что мне важно, чтобы у спортсменов была соревновательная практика перед чемпионатом мира. Мы так делали и в 2017, и в 2019 годах. В условиях пандемии у нас не так много стартов, поэтому многие команды будут рады принять участие в этих соревнованиях перед чемпионатом мира", — приводит слова Крамера ТАСС.

Ранее стало известно, что сборные Норвегии и Финляндии не выступят в Чехии. По информации Крамера, не собираются приезжать и шведы. О пропуске этапа в Нове-Место заявил досрочный победитель Кубка мира Александр Большунов и занимающий второе место в общем зачёте Иван Якимушкин, но они тренируются не у Крамера.