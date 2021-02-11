Вяльбе: я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку. Мы не будем подавать протест

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российская команда не будет подавать протест на лишение Анастасии Фалеевой золотой медали, завоёванной в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). На финишной прямой она задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой. После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней.
«Мы не будем подавать протест. На что мы должны подавать протест? На то, что наша нарушила правила? Я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
К результату россиянки добавили две минуты, она опустилась на последнее место. Золотую медаль получила представительница Германии Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.
- 11 февраля 2021
-
17:55
-
17:52
-
17:19
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:34
-
16:08
-
15:56
-
15:50
-
14:00
-
10:19
-
10:06
-
09:16
-
09:08
- 10 февраля 2021
-
22:49
-
21:44
-
18:15
-
17:46
-
16:25
-
15:00
-
13:05
-
11:07
-
10:14
-
09:30
-
09:11
- 9 февраля 2021
-
23:11
-
21:53
-
19:37
-
16:53
-
15:11
-
14:47
-
14:33
-
13:16
-
11:42