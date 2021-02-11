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Вяльбе: я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку. Мы не будем подавать протест

Вяльбе: я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку. Мы не будем подавать протест
Другие / Лыжный спорт 0
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российская команда не будет подавать протест на лишение Анастасии Фалеевой золотой медали, завоёванной в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). На финишной прямой она задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой. После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней.

«Мы не будем подавать протест. На что мы должны подавать протест? На то, что наша нарушила правила? Я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

К результату россиянки добавили две минуты, она опустилась на последнее место. Золотую медаль получила представительница Германии Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.

Лыжницу Фалееву лишили золота молодёжного чемпионата мира
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