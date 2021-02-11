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Конькобежка Воронина заняла седьмое место в забеге на 3000 м на чемпионате мира

Российская конькобежка Наталья Воронина заняла седьмое место в забеге на 3000 м на чемпионате мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Победительницей стала хозяйка соревнований Антойнетте де Йонг, её соотечественница Ирене Схаутен заняла третье место. В тройку лучших вошла также чешка Мартина Сабликова. Ещё одна россиянка Евгения Лаленкова финишировала 10-й, Елена Еранина — 16-й.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 3000 м

1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 3.58,470

2. Мартина Сабликова (Чехия) — +0,10

3. Ирене Схаутен (Нидерланды) — +1,28

4. Рагне Виклунд (Норвегия) — +2,02

5. Изабель Вайдеман (Канада) — +2,49...

7. Наталья Воронина — +4,38...

10. Евгения Лаленкова — +6,58...

16. Елена Еранина (все — Россия) — +12,65.