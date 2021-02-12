Конькобежец Павел Кулижников стал серебряным призёром ЧМ на дистанции 500 м

Рекордсмен мира Павел Кулижников завоевал серебряную медаль на дистанции 500 м на чемпионате мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Победу одержал канадец Лоран Дюбрёй. Кулижников уступил ему 0,14 сек. Своему рекорду (33,61) Павел проиграл 0,93 сек. Бронзовым призёром стал голландец Даи Даи Нтаб.

Напомним, что перед чемпионатом мира Кулижников из-за травм стартовал на Кубке мира только один раз.

Россияне Артём Арефьев и Руслан Мурашов заняли седьмое и 11-е места.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 500 м

1. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,398.

2. Павел Кулижников (Россия) – отставание 0,14.

3. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) – +0,23…

7. Артём Арефьев (Россия) – +0,41…

11. Руслан Мурашов (Россия) – +0,59.