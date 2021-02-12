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Российские конькобежцы завоевали бронзовые медали в командных гонках ЧМ-2021

Российские конькобежцы завоевали бронзовые медали в командных гонках ЧМ-2021
Другие / Конькобежный спорт 0

Конькобежцы сборной России завоевали бронзовые медали в женской и мужской командной гонках на чемпионате мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

В соревнованиях мужчин первенствовали голландцы, вторыми стали канадцы. За сборную России бежали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Аналогичный пьедестал получился и в женской командной гонке, где сборную России представляли Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. Командная гонка

1. Нидерланды – 3.41,429.
2. Канада – отставание 0,28.
3. Россия – +1,23.

Женщины. Командная гонка

1. Нидерланды – 2.55,795.
2. Канада – отставание 0,17.
3. Россия – +3,56.

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