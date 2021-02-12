Российские конькобежцы завоевали бронзовые медали в командных гонках ЧМ-2021

Конькобежцы сборной России завоевали бронзовые медали в женской и мужской командной гонках на чемпионате мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

В соревнованиях мужчин первенствовали голландцы, вторыми стали канадцы. За сборную России бежали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Аналогичный пьедестал получился и в женской командной гонке, где сборную России представляли Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. Командная гонка

1. Нидерланды – 3.41,429.

2. Канада – отставание 0,28.

3. Россия – +1,23.

Женщины. Командная гонка

1. Нидерланды – 2.55,795.

2. Канада – отставание 0,17.

3. Россия – +3,56.