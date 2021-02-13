Велогонщик из США упал на финише на этапе «Тур Прованс» из-за столкновения со зрителем

Американский велогонщик Маттео Йоргенсен из команды Movistar упал на финише во время гонки на этапе «Тур Прованс». Инцидинет произошёл из-за контакта со зрителем, который вышел на дорогу. В итоге Йоргенсен занял седьмое место. Сообщается, что спортсмен избежал серьёзных травм.
Видео можно посмотреть на странице Señal Deportes в «твиттере». Права принадлежат Eurosport.
«Просто отвратительно, что упустил реальный шанс на первую профессиональную победу», — написал Йоргенсен на своей официальной странице в «Твиттере».
Отметим, что победу в велогонке одержал итальянский спортсмен Давиде Баллерини из Deceuninck-Quick Step. Второе место — у итальянского велогонщика Джулио Чикконе из команды Trek-Segafredo. Замкнул тройку лидеров испанец Алекс Аранбуру, представляющий команду «Астана».
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