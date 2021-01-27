Бельгийскую велогонщицу отказались взять в мужскую команду из-за откровенных фото
Бельгийскую велогонщицу Тару Гинс отказались взять на одну из руководящих должностей в неназванную мужскую команду из-за фотосессии в Playboy.
«У меня была устная договорённость о присоединении к команде. Это то, что мне нравится делать. Я хотела учиться и находиться в машине сопровождения (во время гонок. — Прим. «Чемпионата»). Но выяснилось, что кто-то раздул проблему из-за фото.
Мне без разницы, что соглашение расторгнуто. Так даже лучше. Я не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей и ведут себя как стадо. Очень жаль, что в велоспорте слишком много всего думают по этому поводу», — приводит слова спортсменки Cycling News.
Посмотреть, как выглядит Тара Гинс, можно в её «инстаграме».
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