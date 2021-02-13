Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место в запланированные сроки не состоится

Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти 20 и 21 февраля в Нове-Место (Чехия), не состоится, сообщается на официальном сайте Чешской лыжной ассоциации.



Вчера, 12 февраля, Германия включила Чехию в список стран с повышенным эпидемическим риском распространения коронавирусной инфекции. Согласно действующим в ФРГ нормативным актам, любой, кто находился в такой зоне в течение последних 10 дней, перед въездом в страну будет обязан провести на карантине от пяти до десяти суток. Ожидается, что никаких исключений для лыжников сделано не будет. Таким образом, спортсмены рискуют не попасть на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе.



«Общение с организаторами чемпионата мира нам ясно показало, что каждый, кто участвовал на этапе Кубка мира в Нове-Место, не сможет участвовать в чемпионате мира из-за необходимого карантина. Понимаем, что для всех команд участие именно в чемпионате мира является приоритетом. После переговоров с Международной федерацией лыжного спорта мы приняли решение, что в следующие выходные в Нове-Место соревнования не состоятся», — сказал вице-президент Чешской лыжной ассоциации Лукаш Захер.



Отмечается, что Чешская лыжная ассоциация совместно с Международной федерацией лыжного спорта ведёт интенсивные переговоры о переносе Кубка мира в Нове-Место на 20–21 марта.

Финские лыжники вслед за норвежцами отказались выступить на этапе Кубка мира в Нове-Место