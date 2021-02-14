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Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу в забеге на 1500 м на чемпионате мира

Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу в забеге на 1500 м на чемпионате мира
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в забеге на 1500 м на чемпионате мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Победительницей стала Рагне Виклунд из Норвегии. В тройку лучших вошла также Бриттани Боу из США. Российская спортсменка Елизавета Голубева показала седьмой результат. Дарья Качанова заняла 11-е место.

Мировое первенство в Херенвене завершится сегодня, 14 февраля.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 1500 м

1. Рагне Виклунд (Норвегия) — 1.54,613
2. Бриттани Боу (США) — +0,42
3. Евгения Лаленкова (Россия) — +0,48...
4. Антойнетте де Йонг — +0,74
5. Ирен Вюст (обе — Нидерланды) — +1,26
7. Елизавета Голубева — +1,28...
11. Дарья Качанова (обе — Россия) — +2,46

Конькобежный спорт. ЧМ-2021. Отдельные дистанции
Женщины. 1500 м
14 февраля 2021, воскресенье. 14:35 МСК
Окончено
1
Рагне Виклунд
Норвегия
1:54.613
2
Бриттани Боу
США
+0.42
3
Евгения Лаленкова
Россия
+0.48
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