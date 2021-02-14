Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу в забеге на 1500 м на чемпионате мира

Российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в забеге на 1500 м на чемпионате мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Победительницей стала Рагне Виклунд из Норвегии. В тройку лучших вошла также Бриттани Боу из США. Российская спортсменка Елизавета Голубева показала седьмой результат. Дарья Качанова заняла 11-е место.

Мировое первенство в Херенвене завершится сегодня, 14 февраля.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 1500 м

1. Рагне Виклунд (Норвегия) — 1.54,613

2. Бриттани Боу (США) — +0,42

3. Евгения Лаленкова (Россия) — +0,48...

4. Антойнетте де Йонг — +0,74

5. Ирен Вюст (обе — Нидерланды) — +1,26

7. Елизавета Голубева — +1,28...

11. Дарья Качанова (обе — Россия) — +2,46