Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу в забеге на 1500 м на чемпионате мира
Российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в забеге на 1500 м на чемпионате мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).
Победительницей стала Рагне Виклунд из Норвегии. В тройку лучших вошла также Бриттани Боу из США. Российская спортсменка Елизавета Голубева показала седьмой результат. Дарья Качанова заняла 11-е место.
Мировое первенство в Херенвене завершится сегодня, 14 февраля.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 1500 м
1. Рагне Виклунд (Норвегия) — 1.54,613
2. Бриттани Боу (США) — +0,42
3. Евгения Лаленкова (Россия) — +0,48...
4. Антойнетте де Йонг — +0,74
5. Ирен Вюст (обе — Нидерланды) — +1,26
7. Елизавета Голубева — +1,28...
11. Дарья Качанова (обе — Россия) — +2,46
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
17:26
-
16:19
-
15:06
-
14:56
-
14:27
-
13:42
-
12:41
-
00:47
-
00:26
- 13 февраля 2021
-
23:49
-
23:37
-
23:08
-
22:14
-
21:33
-
20:15
-
19:19
-
18:47
-
17:39
-
17:09
-
16:12
-
15:41
-
15:08
-
14:31
-
13:50
-
13:00
-
12:21
-
12:05
-
11:13
-
10:39
-
10:10
-
09:55
-
09:42
-
01:46
- 12 февраля 2021
-
23:49
-
22:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам