Терезе Йохауг рассказала, чему учится у Клебо и Нисканена

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что продолжает учиться технике лыжного хода у партнёра по сборной Норвегии Йоханнеса Клебо и финна Ийво Нисканена.



«И Нисканен, и Клебо являются примерами для подражания в плане техники. Мне нужно многому научиться у них — как они решают различные задачи технически и тактически», — приводит слова Йохауг Dagbladet.



Её брат и тренер Карстейн Йохауг уточнил, за чем именно следит Йохауг у Клебо и Нисканена.

«Нисканен уникален в своём попеременном двухшаговом классическим ходе в подъёмы. Мы часто смотрим его видео и сравниваем с тем, как аналогичные задачи технически решает Терезе. Мы анализируем работу ног и бёдер Нисканена. От Клебо мы черпаем вдохновение в его лёгком беге в гору, в его ставке на подъёмы. Мы смотрим на лучших лыжников для того, чтобы ещё больше расширить арсенал Терезе», — отметил брат лыжницы.