В Туркмении до смерти избили 14-летнего дзюдоиста за отказ поддаться сопернику

В Туркмении скончался 14-летний Сулейман Турсунбаев, которого жёстко избили после победы на турнире по дзюдо, информирует Turkmen.news.
Сообщается, что юношу пытались принудить к сдаче боя с молодым курсантом высшего учебного заведения МВД, однако он отказался. Сразу после окончания соревнований неизвестные напали на тренера и избили его, а Сулеймана увезли в неизвестном направлении. Через некоторое время молодого спортсмена с признаками побоев обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую помощь. Юноша был доставлен в одну из столичных больниц, однако врачи его не приняли, мотивировав отказ необходимостью доставить Сулеймана в медицинское учреждение по месту жительства, а именно — за 500 с лишним километров.
В результате Турсунбаев был доставлен в районную больницу, где скончался спустя несколько дней.
- 17 февраля 2021
-
21:53
-
21:21
-
20:59
-
16:13
-
15:41
-
15:28
-
15:11
-
14:36
-
14:16
-
13:31
-
13:00
-
12:44
-
09:45
-
00:54
-
00:45
-
00:00
- 16 февраля 2021
-
22:10
-
22:06
-
21:15
-
18:52
-
13:33
-
10:10
-
08:57
-
08:38
-
00:54
-
00:42
-
00:26
- 15 февраля 2021
-
22:13
-
21:27
-
21:13
-
21:06
-
20:24
-
19:34
-
18:31
-
14:26