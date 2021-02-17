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В Туркмении до смерти избили 14-летнего дзюдоиста за отказ поддаться сопернику

В Туркмении до смерти избили 14-летнего дзюдоиста за отказ поддаться сопернику
Другие / Прочие виды спорта 0
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В Туркмении скончался 14-летний Сулейман Турсунбаев, которого жёстко избили после победы на турнире по дзюдо, информирует Turkmen.news.

Сообщается, что юношу пытались принудить к сдаче боя с молодым курсантом высшего учебного заведения МВД, однако он отказался. Сразу после окончания соревнований неизвестные напали на тренера и избили его, а Сулеймана увезли в неизвестном направлении. Через некоторое время молодого спортсмена с признаками побоев обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую помощь. Юноша был доставлен в одну из столичных больниц, однако врачи его не приняли, мотивировав отказ необходимостью доставить Сулеймана в медицинское учреждение по месту жительства, а именно — за 500 с лишним километров.

В результате Турсунбаев был доставлен в районную больницу, где скончался спустя несколько дней.

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