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Дина Аверина выиграла Гран-при Москвы по художественной гимнастике в многоборье

Дина Аверина выиграла Гран-при Москвы по художественной гимнастике в многоборье
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Дина Аверина стала победительницей Гран-при Москвы по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Второе место заняла Арина Аверина.

Дина получила лучшие оценки за упражнения с мячом и булавами, Арина — с обручем и лентой. По сумме четырёх упражнений Дина опередила Арину на 1,4 балла. Тройку лучших замкнула ещё одна россиянка — Лала Крамаренко. Всего в соревнованиях приняли участие 23 гимнастки из 16 стран.

По итогам многоборья определялись также участницы финалов Гран-при на отдельных снарядах. Эти медали будут разыграны в воскресенье, 21 февраля.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Москва
Многоборье

1. Дина Аверина (Россия) — 109,00.
2. Арина Аверина (Россия) — 107,60.
3. Лала Крамаренко (Россия) — 104,45

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