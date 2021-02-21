Российские ватерполисты смогут выступить на ОИ в Токио в случае отказа сборной ЮАР

Генеральный директор Федерации водного поло России Сергей Наумов сообщил, что мужская сборная России по водному поло сможет выступить на Олимпийских играх в Токио в случае отказа от участия команды ЮАР.
В матче за последнюю путёвку на Игры в Токио сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии.
«Есть информация о том, что ЮАР может отказаться, это связано с вопросами финансирования. Разговоры эти пошли ещё в январе, в феврале появилась информация о том, что спортсмены из ЮАР должны будут профинансировать свою поездку в Токио сами. До марта мы уже узнаем, точно будет участвовать ЮАР в Олимпийских играх или нет. Пару недель — и всё будет ясно, FINA потребует у них предоставить гарантии по участию. Ждём официальной информации, думаю, пара недель, и всё будет известно», — приводит слова Наумова РИА «Новости».
Если команды ЮАР откажутся от выступления на Олимпийских играх в Токио, в женском турнире выступит сборная Греции, в мужском — команда России.
Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали.
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