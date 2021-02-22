Чешская лыжница Беранова: у меня нет ненависти к русским. Откуда столько хейта из России?

Чешская лыжница Тереза Беранова объяснила свои слова в отношении русских, которых назвала пустоголовыми, и, в частности, Александра Большунова, чьи действия на финише эстафеты в Лахти сравнила с «поведением обезьяны».

Среди тех, кто остался в недоумении после прочтения слов Берановой, оказался и аналитик сборной России Анатолий Волков, который попросил у Терезы объяснений в личной переписке.

«Я не хотела, чтобы это звучало именно так, будто Александр – пустоголовый или обезьяна. Но он действительно отчасти так и выглядел. Мне задали вопрос про эстафету в Лахти, и я ответила – наверное, не очень тактично, но согласно своим ощущениям. У меня нет ненависти к русским. Я только отреагировала на ситуацию.

Лично я не знаю никого из мирового топа, но я бы не осмелилась назвать кого-то глупым. Мне очень жаль, что это вас обидело, но я не имела в виду ничего плохого. И хотела бы спросить в ответ: как это возможно, что я получила столько хейтерских сообщений из России? У нас в стране в основном обсуждают политику, а о том, чем занимаемся мы, говорят мало. Я впервые вижу такие абсурдные сообщения и реакции», — написала Беранова.