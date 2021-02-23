«Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины?» Мамун показала фото с мужем

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поздравила мужа с днём рождения и показала совместное фото. Её супругом является пловец Александр Сухоруков. Отношения между спортсменами начались в 2013 году.
«С днём рождения, любимый! Как там говорится? Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины? С 33-летием тебя!» — написала Мамун.
Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун
8 сентября 2017 года Маргарита и Александр официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.
Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента. Сухоруков — серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратный призёр чемпионатов мира.
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