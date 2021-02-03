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Маргарита Мамун показала фото «в компании классных мужчин»

Маргарита Мамун показала фото «в компании классных мужчин»
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка отдыхает вместе с мужем и сыном.

«В компании классных мужчин», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Маргариты Мамун.

Мамун замужем за пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.

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