Норвежский эксперт: то, что Клебо не фаворит чемпионата мира, — глупость

Норвежский эксперт Петтер Скинстад ответил лыжнику Йоханнесу Клебо, который заявил, что не является фаворитом чемпионата мира и чувствует себя проигравшим в спринте.



«То, что Клебо не претендует на звание фаворита, — одна из самых глупых вещей, которые я слышал. Он настолько хорош, что вряд ли на чемпионате мира у мужчин был больший фаворит, чем сейчас Йоханнес», — передаёт его слова ТV 2.



Скинстад добавил, что в спринте норвежец тем более безусловный лидер: «Клебо больший фаворит в спринте, чем Александр Большунов в гонках на длинные дистанции. И больший фаворит, чем шведка Линн Сван у женщин. В последние сезоны он практически не проигрывает в спринте за счёт лучшего классического хода, в то время как многие другие спринтеры лучше идут коньковым ходом. В Оберстдорфе судьба спринта решается не на стадионе, а на противоположных склонах. Когда Клебо включает турбо-режим, нет никого, кто бы смог угнаться за ним на этих подъёмах.



Так что золото чемпионата мира, вероятно, будет добыто с такой же лёгкой игривостью, как это обычно бывает у Клебо, когда всё идёт хорошо».

Йоханнес Клебо: я не фаворит чемпионата мира. На дистанции есть сильный русский