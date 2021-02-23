Норвежский эксперт: то, что Клебо не фаворит чемпионата мира, — глупость

Норвежский эксперт Петтер Скинстад ответил лыжнику Йоханнесу Клебо, который заявил, что не является фаворитом чемпионата мира и чувствует себя проигравшим в спринте.
«То, что Клебо не претендует на звание фаворита, — одна из самых глупых вещей, которые я слышал. Он настолько хорош, что вряд ли на чемпионате мира у мужчин был больший фаворит, чем сейчас Йоханнес», — передаёт его слова ТV 2.
Скинстад добавил, что в спринте норвежец тем более безусловный лидер: «Клебо больший фаворит в спринте, чем Александр Большунов в гонках на длинные дистанции. И больший фаворит, чем шведка Линн Сван у женщин. В последние сезоны он практически не проигрывает в спринте за счёт лучшего классического хода, в то время как многие другие спринтеры лучше идут коньковым ходом. В Оберстдорфе судьба спринта решается не на стадионе, а на противоположных склонах. Когда Клебо включает турбо-режим, нет никого, кто бы смог угнаться за ним на этих подъёмах.
Так что золото чемпионата мира, вероятно, будет добыто с такой же лёгкой игривостью, как это обычно бывает у Клебо, когда всё идёт хорошо».
- 23 февраля 2021
-
11:24
-
11:09
-
11:01
-
10:52
-
10:10
-
09:23
-
08:46
-
03:21
-
01:26
-
00:52
- 22 февраля 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:31
-
19:30
-
18:04
-
17:32
-
16:00
-
15:47
-
15:22
-
10:55
-
10:40
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
00:07
- 21 февраля 2021
-
23:32
-
22:52
-
22:20
-
22:08
-
21:59
-
17:34
-
17:20
-
16:26
-
15:30
-
13:57