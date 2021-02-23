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Рейс-директор FIS – о погоде на ЧМ в Оберстдорфе: не обещаю, что условия будут идеальными

Рейс-директор FIS – о погоде на ЧМ в Оберстдорфе: не обещаю, что условия будут идеальными
Другие / Лыжный спорт 0
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Рейс-директор Международной федерации лыжных гонок Пьер Миньере прокомментировал состояние трасс перед началом чемпионата мира.

Сейчас в Оберстдорфе установилась жаркая температура. 25 февраля, в день старта ЧМ, ожидается до +15°С.

«Конечно, это вызывает беспокойство. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы создать лучшие условия, но я не могу обещать, что они будут идеальными. Бороться с погодой сложно, но что-то мы можем и будем делать. Сегодня утром мы закрыли верхнюю часть трассы, там она уже слишком мягкая. Снег тает, с гор стекает влага. Ещё мы можем посыпать соль. Но вопрос в том, когда и как это делать. Сегодня вечером мы протестируем засолку в верхней части. Также попробуем засол вручную. Затем уже ближе к соревнованиям мы примем решение»,- сказал он в интервью Аftonbladet.

Миньере также прокомментировал предложение сменить направление трассы: «Это возможно, при соблюдении условий безопасности. Но самые большие проблемы в старте и ближе к стадиону, там дистанцию сложно изменить. На такой трассе трудно контролировать лыжи, и это может привести к большему количеству завалов в масс-старте».

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