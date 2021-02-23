Йоханнес Клебо назвал фаворитов спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился ожиданиями от спринта, в котором будут разыграны первые медали чемпионата мира в Оберстдорфе.
«Не скажу, что буду счастлив, если вернусь домой без золотой медали, но и другие могут ехать очень быстро. В этом сезоне двое человек выигрывали спринт классическим стилем — это я и Эрик Вальнес. Вполне естественно предположить, что мы будем фаворитами», — приводит слова Клебо Dagbladet.
Медали в спринте будут разыграны 25 февраля. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта. В настоящее время Клебо занимает девятое место в общем зачёте Кубка мира.
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