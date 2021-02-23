Марит Бьорген: скоро узнаем, смогут ли норвежцы бросить вызов Большунову

Восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Оберстдорфе. Бьорген во время ЧМ будет выступать экспертом на норвежском телевидении.
«Это был особенный сезон. Было много гонок, где нам не хватало многих лучших лыжников, но теперь стартуют все. И теперь мы получим ответ на вопрос, смогут ли норвежские парни бросить вызов Большунову. Будет ли россиянин так же силён, как в начале сезона? Сможет ли Эрик Вальнес бросить вызов Клебо в спринте? Есть ли кто-нибудь, кто сможет бросить вызов Терезе Йохауг на больших дистанциях? Может ли юниорка Хелене Фоссесхольм удивить нас медалью на 10 км свободным стилем? Будет ли золото у Швеции или Норвегии в женской эстафете? Удастся ли Майкен Касперсен Фалле найти форму после тяжёлого старта сезона? И ещё мужская эстафета с участием Норвегии и России. Так много всего, чего стоит ожидать», — приводит слова Бьорген TV 2.
Бьорген, завершившая карьеру в 2018 году, – рекордсменка по количеству наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15).
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