Панжинский намекнул, что Устюгов должен сняться с чемпионата мира

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал новость о том, что Сергей Устюгов может пропустить весь чемпионат мира по лыжным гонкам из-за травмы.
«Сергей отличается харизматичностью и индивидуальным стилем. В нужный момент он умеет собраться и выступить на 110 процентов. За это мы его и любим и ценим, но сейчас у Сергея не всё в порядке, и он понимает, что если не может выступить на сто процентов, то, возможно, стоит дать возможность и шанс выступить другим ребятам.
Разбитая трасса и рыхлый снег привели к тому, что Устюгов упал на контрольной тренировке и получил травму. Как я понимаю, это старое повреждение вернулось к нему», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021 — полное расписание.
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