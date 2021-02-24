Кершоу назвал главных конкурентов Большунова в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу рассказал об ожиданиях от спринта на ЧМ в Оберстдорфе. Мужчины и женщины разыграют медали в спринтах завтра, 25 февраля.

По мнению Кершоу, у мужчин за победу поборются Александр Большунов, Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес и Федерико Пеллегрино.

«С нетерпением ожидаю начала чемпионата мира. Будет очень интересно посмотреть спринтерские гонки. Начало соревнований перенесли на более раннее время из-за того, что температура в Германии — 17-18 градусов. Сумасшедшая жара! Состояние трассы просто ужасное.

Думаю, у мужчин будет битва пары норвежцев Клебо — Вальнес против россиянина Большунова. В это противостояние также может включиться Пеллегрино», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Также он поделился мнением о женском спринте.

«Что касается женщин, там очень сложно назвать фаворитов. Лично я поддерживаю Лампич, представляющую маленькую Словению. Все говорят о Сван и о том, как хороши шведки. Но мне будет очень интересно посмотреть, как выступит Лампич.

Анамария хороша в «классике», у неё отличная техника, и трасса ей прекрасно подходит. И также будет интересно понаблюдать за парой американок. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов чемпионку мира Фаллу. Очень-очень интересные соревнования», — добавил он.

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