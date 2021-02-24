Кершоу назвал главных конкурентов Большунова в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу рассказал об ожиданиях от спринта на ЧМ в Оберстдорфе. Мужчины и женщины разыграют медали в спринтах завтра, 25 февраля.
По мнению Кершоу, у мужчин за победу поборются Александр Большунов, Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес и Федерико Пеллегрино.
«С нетерпением ожидаю начала чемпионата мира. Будет очень интересно посмотреть спринтерские гонки. Начало соревнований перенесли на более раннее время из-за того, что температура в Германии — 17-18 градусов. Сумасшедшая жара! Состояние трассы просто ужасное.
Думаю, у мужчин будет битва пары норвежцев Клебо — Вальнес против россиянина Большунова. В это противостояние также может включиться Пеллегрино», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
Также он поделился мнением о женском спринте.
«Что касается женщин, там очень сложно назвать фаворитов. Лично я поддерживаю Лампич, представляющую маленькую Словению. Все говорят о Сван и о том, как хороши шведки. Но мне будет очень интересно посмотреть, как выступит Лампич.
Анамария хороша в «классике», у неё отличная техника, и трасса ей прекрасно подходит. И также будет интересно понаблюдать за парой американок. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов чемпионку мира Фаллу. Очень-очень интересные соревнования», — добавил он.
Новости чемпионата мира по лыжным гонкам 2021.
- 24 февраля 2021
-
12:08
-
12:05
-
12:00
-
11:02
-
10:13
-
09:49
-
09:14
-
08:40
-
08:26
-
08:20
-
08:00
-
01:15
-
00:25
- 23 февраля 2021
-
23:18
-
22:19
-
21:43
-
21:26
-
20:43
-
20:38
-
20:12
-
19:44
-
18:53
-
18:41
-
18:37
-
17:09
-
16:55
-
15:47
-
15:24
-
14:27
-
14:04
-
14:02
-
13:45
-
13:28
-
13:03
-
12:34