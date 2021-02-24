Источник: Большунова могут оштрафовать и отобрать очки в КМ за стычку с финским лыжником

Российский лыжник Александр Большунов оказался под угрозой штрафа и дополнительного наказания по очкам в Кубке мира за инцидент с финским лыжником Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сообщается, что вероятность первого дисциплинарного наказания почти стопроцентная, второго — 50/50.

Ранее сообщалось, что финская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Большунова. В полиции посчитали, что произошедшее соответствует статье о нанесении лёгких увечий, однако уголовное дело возбуждено не будет, поскольку Мяки, в которого нарочно врезался россияни, не потребовал ни наказания для него, ни компенсации. Запрос в полицию по поводу возможного возбуждения уголовного дела против Большунова отправили двое неназванных граждан.