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Российские легкоатлеты не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении

Российские легкоатлеты не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус, вследствие чего не выступят на чемпионате Европы в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА сделала всё возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее.

Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей лёгкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — отмечается в сообщении федерации.

Чемпионат Европы в помещении пройдёт с 5 по 7 марта в Торуни (Польша).

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