Сергей Устюгов выступит в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в спринте на чемпионате мира в Обертсдорфе, который состоится завтра, 25 февраля. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Устюгов завтра стартует», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Устюгов может сняться с чемпионата мира. Напомним, российский лыжник не избежал падения в контрольной гонке перед началом турнира.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. В состав мужской сборной России вошли: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.