Норвежцы попросили перенести церемонию награждения в спринте на ЧМ. В FIS отреагировали

Сборная Норвегии по лыжным гонкам попросила Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) выбрать другое время для церемонии награждения по итогам спринта. Изначально церемония была назначена на вечер 25 февраля, но затем её передвинули на вечер 27 февраля.

«Я предупредил организаторов и FIS, что мы считаем это сложным. Если смотреть на наших Эмиля и Йоханнеса (Иверсена и Клебо. — Прим. «Чемпионата»), Джесси Диггинс и Александра Большунова, то они бегут спринт в четверг, скиатлон-гонку в субботу — и в тот же день вечером церемония награждения.

В воскресенье они же побегут командный спринт. Это чертовски большая нагрузка для 4-6 сильнейших. Я попытался передвинуть награждение», — цитирует спортивного директора сборной Норвегии Эспена Бьервига NRK.

«Понимаю их аргументы и беспокойство. Это дополнительная нагрузка для спортсменов. Но мы на ЧМ, и речь идёт не только о том, чтобы бежать на лыжах. Все знают, что церемония награждения – неотъемлемая составляющая таких мероприятий», — сказал гоночный директор FIS Пьер Миньере.