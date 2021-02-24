МОК выбрал Брисбен приоритетным кандидатом на проведение Игр-2032

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выбрал Брисбен (Австралия) приоритетным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, заявил президент МОК Томас Бах.

«Сегодня исполком МОК получил отчёт комиссии по будущим организаторам Игр. Комиссия рекомендовала начать предметный диалог с оргкомитетом «Брисбен-2032» и Национальным олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком после интенсивной дискуссии единогласно одобрил рекомендацию.

Приверженность Австралии и Океании олимпийским видам спорта заметно возросла после фантастических Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Вот почему мы видим такую сильную общественную поддержку. Мы решили воспользоваться этой возможностью и продолжить разговор о возвращении 32 года спустя. Мы также признаём силу спортсменов Австралии и Океании на Олимпийских играх в последние десятилетия», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Австралия ранее была хозяйкой Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее. Хозяин Игр-2032 будет назван на сессии МОК.