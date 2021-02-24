Жюри FIS решило перед спринтом посыпать трассу лыжного чемпионата мира солью

Жюри FIS решило посыпать трассы, на которых проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе, солью. Это означает, что во время спринтерской гонки 25 февраля лыжников ждёт трасса, отличная от той, на которой они тренировались.

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей объяснил, что решение принято, чтобы сохранить лыжню в как можно лучших кондициях от пролога до финалов спринта.

«Мы провели несколько тестов и пришли к выводу, что это лучшее решение для сохранения хороших трасс от пролога до финала спринта», — приводит слова Миньерея Dagbladet.

Сервисмены получат возможность тестирования лыж как на участках, посыпанных солью, так и на чистых. Спортсмены получат ограниченный доступ к трассе: на 10 мин перед прологом и 10 мин — перед финальными забегами.