«Норвегия против злого русского». Журнал Vi Menn опубликовал статью о Большунове

Норвежский журнал Vi Menn опубликовал статью «Норвегия против злого русского». В ней говорится о предстоящей борьбе норвежских лыжников с лидером сборной России Александром Большуновым.
«Велика вероятность, что картина будет именно такой — Большунов идёт к финишу с группой норвежцев. Все остальные — статисты на заднем плане. Жаждущий реванша россиянин — тот человек, которого нужно превзойти норвежским лыжникам.
После семи серебряных медалей Большунову нужно только золото. В этом сезоне он отмечался стычками с соперниками и грубым поведением, но, главное, показывал чудовищную силу на лыжне. Русский медведь выиграл Кубок мира и „Тур де Ски“, и, конечно же, представляет собой самую большую угрозу норвежским планам на золотые медали.
Большунов голоден и мотивирован: у него до сих пор нет золота на крупных турнирах. Сначала было три серебра и одна бронза на Олимпийских играх 2018 года, затем — четыре серебра на чемпионате мира 2019 года, где все дисциплины были выиграны норвежцами. Ближе всего к победе он был в Зеефельде, когда Рёте на мгновение опередил его в скиатлоне.
Вспыльчивый характер Большунова в критических моментах не раз играл против него. В эстафете на Кубке мира всё кипело разочарованием и гневом. Александр посчитал, что финн Йони Мяки заблокировал его в гонке, и попытался ответить ударами палкой. К счастью, он не попал, а иначе это могло закончиться исключением из соревнований», — говорится в статье.
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