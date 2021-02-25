«Норвегия против злого русского». Журнал Vi Menn опубликовал статью о Большунове

Норвежский журнал Vi Menn опубликовал статью «Норвегия против злого русского». В ней говорится о предстоящей борьбе норвежских лыжников с лидером сборной России Александром Большуновым.



«Велика вероятность, что картина будет именно такой — Большунов идёт к финишу с группой норвежцев. Все остальные — статисты на заднем плане. Жаждущий реванша россиянин — тот человек, которого нужно превзойти норвежским лыжникам.



После семи серебряных медалей Большунову нужно только золото. В этом сезоне он отмечался стычками с соперниками и грубым поведением, но, главное, показывал чудовищную силу на лыжне. Русский медведь выиграл Кубок мира и „Тур де Ски“, и, конечно же, представляет собой самую большую угрозу норвежским планам на золотые медали.



Большунов голоден и мотивирован: у него до сих пор нет золота на крупных турнирах. Сначала было три серебра и одна бронза на Олимпийских играх 2018 года, затем — четыре серебра на чемпионате мира 2019 года, где все дисциплины были выиграны норвежцами. Ближе всего к победе он был в Зеефельде, когда Рёте на мгновение опередил его в скиатлоне.



Вспыльчивый характер Большунова в критических моментах не раз играл против него. В эстафете на Кубке мира всё кипело разочарованием и гневом. Александр посчитал, что финн Йони Мяки заблокировал его в гонке, и попытался ответить ударами палкой. К счастью, он не попал, а иначе это могло закончиться исключением из соревнований», — говорится в статье.

Большунов досрочно взял второй подряд Кубок мира. Это даже советским лыжникам не удавалось Россиянин стал математически недосягаемым уже в начале февраля. Подавляющее преимущество.