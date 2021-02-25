Тина Канделаки ответила Елене Вяльбе, которая критиковала программу «Матч ТВ» за боевики

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Ранее Вяльбе раскритиковала сетку вещания телеканала.

«Наверное, руководителям этого канала нужно делать верные выводы и покупать правильные, скажем так, вещи. А показывать кино в восемь часов вечера, причём исключительно старые американские боевики… Мне кажется, этого точно не должно быть на спортивном канале. Это моё глубокое убеждение. Знаю, что со мной согласны миллионы. Отсюда вопрос, зачем нам вообще такой спортивный канал», — говорила Вяльбе.

«Начну, пожалуй, с того, что никогда ещё «Матч ТВ» не показывал столько «гладких» лыж в своём эфире. Разумеется, в этом большая заслуга Саши Большунова, Наташи Непряевой и других спортсменов. Кубок мира, грядущий чемпионат мира, юниорский ЧМ — остались разве что областные соревнования и чемпионат России. Кстати, мы просили Елену Вяльбе помочь с покупкой прав и на эти соревнования, но здесь я вынуждена (пока) поставить многоточие.

Елене Валерьевне не нравятся боевики в сетке федерального канала. И мне они как жанр не нравятся, но аудитории «Матч ТВ» (цифры никогда не врут) они очень по душе. Смотреть же исключительно спортивные трансляции не может ни один болельщик. Более того, нет в мире ни одного бесплатного канала, который показывал бы исключительно спорт и его «обвязки», — цитирует Канделаки «Матч ТВ».