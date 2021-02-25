Четыре российских лыжника пробились в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе
Лыжники сборной России Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Александр Большунов вышли в четвертьфинал спринта классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Победу в квалификации одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Ретивых стал пятым, Терентьев — восьмым, Устюгов — девятым, Большунов — десятым.
Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира также будут разыграны медали в женском спринте.
Четыре российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. Квалификация
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.00,08
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +3,48
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +5,39
...5. Глеб Ретивых (Россия) — +6,11
...8. Александр Терентьев (Россия) — +7,44
...9. Сергей Устюгов (Россия) — +7,51
...10. Александр Большунов (Россия) — +7,97.
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