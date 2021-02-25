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«Это не могло быть правдой». В сборной Германии отреагировали на время лыжника Айзенлауэра

«Это не могло быть правдой». В сборной Германии отреагировали на время лыжника Айзенлауэра
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Во время мужской квалификации спринтерского забега на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе случился сбой со временем. Немецкий лыжник Себастьян Айзенлауэр в протоколе внезапно оказался на втором месте. После того как ошибка со временем была выявлена, спортсмен опустился на 34-ю позицию.

«Он сразу понял, что что-то не так. Это не могло быть правдой. Он сам чувствовал, что провёл старт не лучшим образом. Себастьян лучше знал своё время, чем хронометристы. Что случилось? Мы пока не знаем. Но произошла какая-то ошибка», — приводит слова представителя сборной Германии Штефана Шварцбаха Dagbladet.

По итогам квалификации в четвертьфинал вышли четыре российских лыжника: Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Александр Большунов.

Сбой со временем внёс неразбериху в результаты во время мужской спринтерской квалификации

Источник: Dagbladet

Автор: Антон Шебика

Заглавное фото: Matthias Hangst/Getty Images

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