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В сборной Норвегии покритиковали FIS за несоблюдение журналистами социальной дистанции

В сборной Норвегии покритиковали FIS за несоблюдение журналистами социальной дистанции
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Пресс-атташе сборной Норвегии по лыжным гонкам Гро Эйде высказал недовольство тем, как на чемпионате мира в Оберстдорфе соблюдается необходимая социальная дистанция между журналистами.

В частности, Эйде недоволен слишком большой плотностью журналистов в микст-зоне, где они берут интервью у лыжников.

«Организаторы пускают журналистов так близко друг к другу и к спортсменам – я такого не видел ни на Кубке мира, ни в Норвегии. У себя мы заботились о защите от инфекции, используя как маску, так и нужное расстояние, и поэтому разместили все СМИ в их собственных зонах», — цитирует пресс-атташе NRK.

Ранее в FIS перепутали тесты на коронавирус британских лыжников Эндрю Масгрейва и Джеймса Клагнета с образцами других спортсменов. В федерации извинились перед лыжниками.

В FIS объяснили ошибку с результатами тестов на COVID-19 у британских лыжников на ЧМ
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