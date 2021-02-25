В сборной Норвегии покритиковали FIS за несоблюдение журналистами социальной дистанции

Пресс-атташе сборной Норвегии по лыжным гонкам Гро Эйде высказал недовольство тем, как на чемпионате мира в Оберстдорфе соблюдается необходимая социальная дистанция между журналистами.
В частности, Эйде недоволен слишком большой плотностью журналистов в микст-зоне, где они берут интервью у лыжников.
«Организаторы пускают журналистов так близко друг к другу и к спортсменам – я такого не видел ни на Кубке мира, ни в Норвегии. У себя мы заботились о защите от инфекции, используя как маску, так и нужное расстояние, и поэтому разместили все СМИ в их собственных зонах», — цитирует пресс-атташе NRK.
Ранее в FIS перепутали тесты на коронавирус британских лыжников Эндрю Масгрейва и Джеймса Клагнета с образцами других спортсменов. В федерации извинились перед лыжниками.
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