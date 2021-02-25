Тренер сборной России оценил шансы Большунова против Клебо в спринте на ЧМ в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал выступление российских лыжников в квалификации в спринте на чемпионате мира, победу в которой одержал норвежец Йоханнес Клебо. По мнению Турышева, Александр Большунов способен навязать борьбу Клебо.

«Большое отставание от Клебо не слишком настораживает. Мы очень часто видим, что первый номер намного быстрее остальных. Бывало, что Пеллегрино очень много выигрывал, но потом ничего не завоёвывал. То же самое и с Клебо раньше происходило. Всё равно ждём результатов по итогам всех забегов.

Большунов сто процентов навяжет Клебо борьбу в забеге. Когда ты бежишь в контакте со спортсменом, то это намного легче. В контактной борьбе скорость в спринте может быть заметно выше, чем при индивидуальном прохождении дистанции.

Поговорили с Устюговым после пролога. Он половину дистанции прошёл лидером, даже опережая Клебо. То есть слишком сильно стартанул, и на финиш не хватило. Сейчас самое главное — это то, что все наши ребята попали в первую десятку и показали, что готовы навязать борьбу. Ждём забегов», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».