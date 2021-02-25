Российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал спринта классическим стилем на чемпионате мира в Обертсдорфе (Германия).

Наталья Непряева в первом старте заняла пятое место, Христина Мацокина во втором четвертьфинале продемонстрировала четвёртый результат. Юлия Ступак в четвёртом забеге стала третьей, а Татьяна Сорина в заключительном четвертьфинале финишировала пятой.

В полуфинал вышли: Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), Мая Дальквист (Швеция), Анамария Лампич (Словения), Линн Сван (Швеция), Йонна Сундлинг (Швеция), Катри Люлюнперя (Финляндия), Анна Свендсен (Норвегия), Йоханна Хагстрём (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Лотта Уднес Венг (Норвегия), Лаура Гиммлер (Германия), Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).