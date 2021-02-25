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Падение финки помешало Сориной побороться за выход в полуфинал спринта

Падение финки помешало Сориной побороться за выход в полуфинал спринта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российская лыжница Татьяна Сорина не смогла выйти в полуфинал спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе.

26-летняя спортсменка ехала в пятом четвертьфинале. Старт дистанции прошёл только с третьей попытки – после двух фальстартов, за один из которых Сорина получила предупреждение. После старта россиянка вышла на первое место, но затем на повороте пропустила вперёд двух соперниц.

На последнем спуске шедшая в числе лидеров финка Йоханна Матинтало упала, из-за чего ехавшая за ней Сорина вылетела с дистанции. Перед финишным створом россиянка вернулась на соревновательную лыжню, но соперницы уже ушли вперёд. В итоге она стала пятой, отстав от победившей Тириль Венг (Норвегия) на 4.41 секунды.

Момент падения Матинтало и вылета Сориной с лыжни:

Российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
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