Татьяна Сорина — о выступлении в спринте: выгляжу взбешённой? Да, это так на самом деле

Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась эмоциями после четвертьфинала спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Она не смогла пробиться в полуфинал. На последнем спуске шедшая в числе лидеров финка Йоханна Матинтало упала, из-за чего ехавшая за ней Сорина выехала за пределы трассы. В итоге россиянка финишировала лишь пятой.
«Выгляжу взбешённой? Да, это так на самом деле. Больше, конечно, на себя зла. Не смогла справиться с трассой, с поворотом, показать максимальный результат. Я не знаю, как нужно ехать по отношению к соперницам. Скорее это моя ошибка — неправильная траектория или посадка. Может, из-за этого накатили.
Может, ещё не до конца после травмы прикаталась. Заматываю ботинок, чтобы лучше ногу держало. Хотела бежать на скиатлонных ботинках, но решили, что надо бежать на классических, так как в подъёмы работа совсем другая. Но, думаю, дело не в выборе", — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
- 25 февраля 2021
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