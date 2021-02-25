Терентьев прокомментировал невыход в полуфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал третий результат в своём четвертьфинальном забеге в спринте на чемпионате мира. Спортсмен не вышел в полуфинал.

«Сегодня было очень тяжело. Трасса тяжёлая, плюс ещё высота. Лыжи работали хорошо — спасибо сервисёрам. Здесь очень важно толкаться на поворотах, не раскрываться. Очень сильная каша, очень жарко, очень тяжело ехать.

Не разговаривали ли о командной тактике с Устюговым против Иверсена? Ну так, шутили, что надо работать со старта. Но не получилось», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в первом полуфинале выступят Йоханнес Клебо (Норвегия), Александр Большунов (Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Оскар Свенссон (Швеция), Жовиан Хедигер (Швейцария). Вторую полуфинальную шестёрку составят Глеб Ретивых (Россия), Ховард Тёугбёль (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Сергей Устюгов (Россия), Ришар Жуве (Франция), Пол Голберг (Норвегия).