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Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Серебряным призёром стала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Бронза досталась словенке Анамарии Лампич.

Лыжные гонки. Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф

Спринт классический стилем. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.36,8.

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +2,32.

3. Анамария Лампич (Словения) — +2,35.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +3,94.

5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — +7,31.

6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +10,76.

Российские лыжницы завершили борьбу на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева в первом старте заняла пятое место, Христина Мацокина во втором четвертьфинале продемонстрировала четвёртый результат. Юлия Ступак в четвёртом забеге стала третьей, а Татьяна Сорина в заключительном четвертьфинале финишировала пятой.