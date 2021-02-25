Сергей Устюгов — о пятом месте в спринте на ЧМ: выступал почти на морально-волевых

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал результаты мужского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.
«Выступал почти на морально-волевых. Спасибо докторам, массажистам, физиотерапевту. Всеми способами меня вернули в бой. 23 февраля я закончил тренировку, поехал к Маркусу и сказал, что на сто процентов стартовать не буду, поскольку нет сил в ноге, не могу сидеть на спуске. Но Маркус сказал, что нужно подождать. Вчера у меня был дискомфорт, но я понимал, что смогу бежать. Да, больно, где-то на поворотах дёргает, но от этого никуда не деться.
На чемпионат мира я готовился именно к этой гонке, можно сказать, что запрыгнул в последний вагон. Понимал, что, если не выступлю сегодня, то не выступлю вообще. Всё то, что я тренировал, старался, — это всё было бы коту под хвост. Рад, что сегодня здесь. Моя нога зафиксирована жёстким тейпом. Ногу побрил — это самое первое, что я сделал. В итоге нога затейпирована. Здесь есть минус: переднее бедро сильно забивается, сил в ноге становится всё меньше.
Можно сказать, что после всего пережитого доволен пятым местом. Но, конечно, хочется получить золотую медальку. Думаю, скажут, что будет дальше. Хочется уже домой, к семье. Не могу сказать, готов ли к командному спринту. Не знаю, как поведёт себя нога. В полуфинале по неосторожности кинул больную левую ногу. Настраивал себя, что на финише надо кидать правую, а кинул левую. В итоге дёрнул. Вроде поработали над ней перед стартом финала – отпустило. Всё будет видно после нагрузки», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
- 25 февраля 2021
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