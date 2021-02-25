Сорин: норвежцы сработали тактикой против Большунова. Саша очень сильно расстроился

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал результаты мужского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.

«Саша очень сильно расстроился. Выходил бороться минимум за медаль, настраивался на победу. Пытался работать первым номером, изматывать норвежцев. Они сработали тактикой против Саши, пытались не дать ему пространство для атаки, не хотели его пускать вперёд.

Я не вижу предпосылок, что Саша сейчас не в той форме. Все забеги отработал от и до, у него были самые быстрые забеги. Но последний подъём очень мягкий, и было видно, что Саша зарывается. Финиш он просто не боролся. Не думаю, что стоит опасаться его формы», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».