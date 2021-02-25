Губерниев прокомментировал результаты женского и мужского спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты женского и мужского спринтов классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал спринта, в мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы. Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвёртым и пятым соответственно.



«Сегодня, без медалей, увы. Начнём с девчонок. Понятно, что помимо тактических огрехов травмированные Непряева и Сорина бороться не могли. Обидно за Ступак. Она тоже, кстати, подошла не в идеальном состоянии. Будет набирать через старты. Жаль, что никого не было в полуфиналах.



Что касается мужчин, Терентьев будет расти. Жаль, не попал Ретивых, не доборолся, чтобы защитить бронзовую медаль. Ну а главная наша надежда — безусловно, Большунов, который очень расстроился. Седьмой день пребывания здесь, внизу после гор, простуда, несделанная работа — объективно слабее норвежцев. Устюгов сделал, что мог. Но через боль выше головы прыгнуть не сумел. В дистанционных гонках будет другая картина», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сергей Устюгов: думаю, наши ребята в следующих гонках отчпокают норвежцев