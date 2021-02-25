Сергей Устюгов: лучше брошу лыжи в угол и уйду, чем перейду в группу к Большунову

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, почему не готов перейти в группу Юрия Бородавко, с которой готовится Александр Большунов.
«Меня до сих пор уговаривают идти к Юрию Викторовичу. Но я уже взрослый спортсмен и понимаю, что если кого-то не устраивают мои результаты, то мне проще завязать. Я просто не выдержу его нагрузок, о чём говорю честно. Я не молодой спортсмен, не в том состоянии.
Речь идёт о том, чтобы я шёл даже не к Юрию Викторовичу, а в пару к Александру Большунову, но, насколько я знаю, ему пара и не нужна. Да и не возьмёт меня Юрий Викторович, мы же друг друга прекрасно знаем — я порядка трёх месяцев готовился у него в юниорском возрасте. Помню, тогда три дня проходил как ковбой — с согнутыми ногами, это я запомнил на всю жизнь. Поэтому если мне сейчас скажут идти к нему тренироваться, то я лучше брошу лыжи в угол и уйду. Я хочу жить, быть здоровым и двигаться дальше», — приводит слова Устюгова ТАСС.
- 25 февраля 2021
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