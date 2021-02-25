Йоханнес Клебо — о победе в спринте на ЧМ: наконец могу вздохнуть свободно

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).



«За этой медалью стоит столько работы, лишений. В течение многих дней не мог видеться с семьёй. Прошлой ночью нервничал и плохо спал, немного волновался из-за снега и трассы, но теперь я очень-очень счастлив. Наконец могу вздохнуть свободно. Сейчас восстановлюсь и буду думать о скиатлоне, который пройдёт в субботу», — приводит слова Клебо Ski-Nordique.



В финальном забеге Клебо прошёл дистанцию за 3 минуты и 1,30 секунды (в четвертьфинале и полуфинале он показал лучшие результаты). Клебо стал четырёхкратным чемпионом мира. Серебро и бронза также у норвежцев — Эрика Вальнеса и Ховарда Тёугбёля. Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов пришли четвёртым и пятым соответственно.

Вяльбе: в спринте Клебо реально лучший в мире. Провал у женщин мне вообще непонятен