Ирина Аввакумова стала 12-й в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

Словенская прыгунья с трамплина Эма Клинец одержала победу на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), второй стала Марен Лундбю из Норвегии. Третье место — у японки Сары Таканаси.
Лучшей результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова, ставшая 12-й.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Женщины. HS-106
1. Эма Клинец (Словения) – 279,6
2. Марен Лундбю (Норвегия) – 276,5
3. Сара Таканаси (Япония) – 276,3 (104,0+100,0)
4. Марита Крамер (Австрия) – 275,2
5. Ника Крижнар (Словения) – 257,5
6. Силье Опсет (Норвегия) – 255,1
7. Тея Миньян Бьёрсет (Норвегия) – 252,7
8. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 248,0…
12. Ирина Аввакумова – 238,9…
23. Ирма Махиня – 200,2
24. Софья Тихонова – 197,9…
28. Кристина Прокопьева (все — Россия) – 185,0
- 25 февраля 2021
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