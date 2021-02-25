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Ирина Аввакумова стала 12-й в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

Ирина Аввакумова стала 12-й в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Словенская прыгунья с трамплина Эма Клинец одержала победу на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), второй стала Марен Лундбю из Норвегии. Третье место — у японки Сары Таканаси.

Лучшей результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова, ставшая 12-й.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Женщины. HS-106

1. Эма Клинец (Словения) – 279,6
2. Марен Лундбю (Норвегия) – 276,5
3. Сара Таканаси (Япония) – 276,3 (104,0+100,0)
4. Марита Крамер (Австрия) – 275,2
5. Ника Крижнар (Словения) – 257,5
6. Силье Опсет (Норвегия) – 255,1
7. Тея Миньян Бьёрсет (Норвегия) – 252,7
8. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 248,0…
12. Ирина Аввакумова – 238,9…
23. Ирма Махиня – 200,2
24. Софья Тихонова – 197,9…
28. Кристина Прокопьева (все — Россия) – 185,0

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-106
25 февраля 2021, четверг. 19:00 МСК
Окончено
1
Эма Клинец
Словения
279.6
2
Марен Лундбю
Норвегия
276.5
3
Сара Таканаси
Япония
276.3
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