Ирина Аввакумова стала 12-й в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

Словенская прыгунья с трамплина Эма Клинец одержала победу на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), второй стала Марен Лундбю из Норвегии. Третье место — у японки Сары Таканаси.



Лучшей результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова, ставшая 12-й.



Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Оберстдорф, Германия. Женщины. HS-106



1. Эма Клинец (Словения) – 279,6

2. Марен Лундбю (Норвегия) – 276,5

3. Сара Таканаси (Япония) – 276,3 (104,0+100,0)

4. Марита Крамер (Австрия) – 275,2

5. Ника Крижнар (Словения) – 257,5

6. Силье Опсет (Норвегия) – 255,1

7. Тея Миньян Бьёрсет (Норвегия) – 252,7

8. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 248,0…

12. Ирина Аввакумова – 238,9…

23. Ирма Махиня – 200,2

24. Софья Тихонова – 197,9…

28. Кристина Прокопьева (все — Россия) – 185,0