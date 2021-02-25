Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике обвинён в торговле людьми
Бывшему тренеру борной США по спортивной гимнастике Джону Геддерту предъявили обвинения в двух десятках преступлений, в том числе торговле людьми и действиях сексуального характера, информирует CBC.ca.
Геддерта отстранили от деятельности, связанной со спортивной гимнастикой, после скандала с бывшим врачом сборной США Ларри Нассаром, признанным виновным в совращении несовершеннолетних спортсменок. Сейчас сообщается, что во время следствия по делу Нассара в 2016 году Геддерт солгал, сказав, что не слышал о жалобах на врача национальной команды.
Геддерт был главным тренером женской сборной США по спортивной гимнастике, завоевавшей золотые медали в командном первенстве на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.
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