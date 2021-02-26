Глеб Ретивых: медали лыжного ЧМ престижнее и ценнее, чем в биатлоне

Российский лыжник Глеб Ретивых объяснил, почему считает, что медали чемпионата мира по биатлону менее ценны, чем награды ЧМ по лыжным гонкам. По его словам, медали в биатлоне обесценивает то, что ЧМ проходит каждый год, в отличие от лыжных гонок.
«Мне кажется, это обесценивает медали. Олимпийские медали и медали лыжного чемпионата мира ценнее, более престижные. В биатлоне же получается словно этап Кубка мира.
Не я придумал эти правила, но мне кажется, что чем реже соревнования проводятся, тем выше их ранг», — приводит слова Ретивых ТАСС.
Вчера, 25 февраля, Ретивых не сумел выйти в финал спринта на чемпионате мира. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно. Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершится 7 марта.
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