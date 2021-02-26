Тренер «Пермских медведей» прокомментировал победу над «Сунгулем» в Суперлиге

Главный тренер “Пермских медведей” Валентин Бузмаков прокомментировал победу своей команды в матче российской гандбольной Суперлиги с «Сунгулем» со счётом 35:25. Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Сунгуля» Сергей Киселёв, который реализовал все 9 бросков по воротам.
«Несмотря на счёт, у нас получалось не всё. Много было потерь, бросков мимо ворот. Гости показали немало разнообразных комбинаций: они неплохо защищаются, хорошо бегут. „Сунгуль“ мне очень нравится. Счёт не полностью отражает реалии этой игры, думаю, нам больше повезло», — приводит слова Бузмакова «Гандбол. Быстрый центр».
Следующие матчи мужской Суперлиги пройдут 27 февраля: «Динамо» (Челябинск) примет «Университет Лесгафта-Нева», «Динамо» (Астрахань) сыграет с ЦСКА, а «Каустик» — с «Виктором».
- 26 февраля 2021
-
11:10
-
10:47
-
10:37
-
10:33
-
10:26
-
10:22
-
10:21
-
09:43
-
09:40
-
08:32
-
08:00
-
00:58
-
00:30
-
00:15
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:43
-
22:45
-
22:19
-
22:05
-
21:53
-
21:17
-
21:06
-
21:04
-
20:11
-
19:43
-
19:32
-
19:19
-
18:38
-
18:32
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
17:15