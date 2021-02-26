Тренер «Пермских медведей» прокомментировал победу над «Сунгулем» в Суперлиге

Главный тренер “Пермских медведей” Валентин Бузмаков прокомментировал победу своей команды в матче российской гандбольной Суперлиги с «Сунгулем» со счётом 35:25. Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Сунгуля» Сергей Киселёв, который реализовал все 9 бросков по воротам.



«Несмотря на счёт, у нас получалось не всё. Много было потерь, бросков мимо ворот. Гости показали немало разнообразных комбинаций: они неплохо защищаются, хорошо бегут. „Сунгуль“ мне очень нравится. Счёт не полностью отражает реалии этой игры, думаю, нам больше повезло», — приводит слова Бузмакова «Гандбол. Быстрый центр».

Следующие матчи мужской Суперлиги пройдут 27 февраля: «Динамо» (Челябинск) примет «Университет Лесгафта-Нева», «Динамо» (Астрахань) сыграет с ЦСКА, а «Каустик» — с «Виктором».