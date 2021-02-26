«Пермские медведи» обыграли аутсайдера Суперлиги и поднялись на четвёртое место

В гандбольной Суперлиге 25 февраля состоялись две игры – в Перми местные «Медведи» приняли «Сунгуль», а в Саратове СГАУ играл со «Скифом».



Пермяки, будучи фаворитом, лишь к концу первого тайма смогли обеспечить себе небольшой задел, и во втором тайме держали гостей на расстоянии в 10 мячей. Итог – 35:25. Самым результативным в составе пермского клуба стали Никита Долганов, Евгений Дудик и Евгений Жук, забросившие по пять мячей. Жук остался делить шестую строчку Суперлиги в списке бомбардиров. А «Пермские медведи» поднялись на 4-е место в таблице, имея матч в запасе.



Матч середняков в Саратове складывался упорно до конца первого тайма, когда СГАУ также удалось добыть небольшое преимущество, и саратовчане удержали его до конца игры – 34:27. Самым результативным в их составе с 8-ю голами стал Артём Пономарев. «СГАУ-Саратов» с 18-ю очками поднялся на 7-е место, «Скиф» остаётся на 9-м.



Следующие матчи мужской Суперлиги пройдут 27 февраля – «Динамо» (Челябинск) примет «Университет Лесгафта-Нева», «Динамо» (Астрахань) сыграет с ЦСКА, а «Каустик» — с «Виктором».

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