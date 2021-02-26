В FIS объяснили отказ включать «Катюшу» в случае победы российских лыжников на ЧМ

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объяснила, почему «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), который пройдёт с 23 февраля по 7 марта.
«Каждая федерация принимает собственное решение совместно с руководящим органом по этому виду спорта, и все стороны согласились, что гимн FIS будет использоваться на всех чемпионатах мира под эгидой организации», — цитирует представителя FIS ТАСС.
14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.
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