В FIS объяснили отказ включать «Катюшу» в случае победы российских лыжников на ЧМ

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объяснила, почему «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), который пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

«Каждая федерация принимает собственное решение совместно с руководящим органом по этому виду спорта, и все стороны согласились, что гимн FIS будет использоваться на всех чемпионатах мира под эгидой организации», — цитирует представителя FIS ТАСС.

14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.